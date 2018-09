Storbanken: Här ska du köpa aktier nu

Under sommaren uppvisade bolagen en sällan skådad styrka. Den globala rapportsäsongen överträffade förväntningarna och detta blev som allra tydligast i USA. De starka rapporterna kom i en period då marknaden mest fokuserade på ökade handelsspänningar i världen, anser banken.

"Det som hände var att investerare hamnade vid ett vägskäl. Antingen fick man fortsätta på den väg som under en tid varit kantad av risker och rädsla tills rapporterna började komma in, eller så kunde man välja att istället styra in på en väg som mer präglades av optimism och en tro på bolagens resultat och framåtblickande kommentarer", kommenterar Mattias Isakson, investeringsstrateg på Swedbank Analys, i ett pressmeddelande och fortsätter: