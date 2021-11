Storägare i AI-bolaget Artificial Solutions säljer aktier

Det First North-listade teknikbolaget Artificial Solutions största ägare, riskkapitalbolaget Scope, har sålt ungefär en tredjedel av sina 25 procent av bolaget.

Försäljningen har skett via ett av Scopes två ägarbolag, Scartai Two, som har sålt cirka 6 miljoner aktier. Det motsvarar cirka 9,2 procent av aktiekapitalet i Artificial Solutions, och har sålts genom en aktieplacering enligt ett pressmeddelande.

Försäljningen gjordes till bland andra fondbolaget C Worldwide Asset Management, styrelseledamoten Johan A. Gustavsson, och SEB-stiftelsen.

Scope är största ägare i Artificial Solutions med totalt 25,6 procent, enligt ägardatatjänsten Holdings, och äger via Scartai Two samt Scartai Three.

Transaktionen sköttes av Pareto Securities.