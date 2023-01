Stora uppsägningar väntas i finansbranschen

De internationella storbankerna går sämre än på många år, med minskad omsättning och lägre vinster. Utvecklingen är så dyster att somliga bedömare beskriver det som en kollaps.

När kostnader ska kapas kommer det att innebära uppsägningar av tiotusentals anställda, skriver Financial Times.

”Det kommer att bli superbrutalt”, säger Lee Thacker, ägare till rekryteringsfirman Silvermine Partners till tidningen.

Storbanker som Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley and Bank of New York har minskat antalet anställda med över 15.000 de senaste månaderna. Och mer väntar, menar branschbedömare, både i USA och Europa.

Analysföretaget Moodys gör bedömningen att nedskärningarna blir mindre allvarlig än efter finanskrisen, men värre än i samband med it-kraschen 2000.

Banksektorn har anställt offensivt under de goda åren och under covidpandemin var man försiktig med att säga upp.

”Vi är ärligt talat lite överbemannade”, sa Morgan Stanleys vd James Gorman nyligen till analytiker.

Morgan Stanley sa under december upp 1.800 anställda. Goldmann Sachs har sagt upp 3.200 anställda och hos Bank of New York kommer 1.500 anställda behöva lämna företaget under våren.

De största förändringarna har aviserats av Credit Suisse, där 9.000 av 52.000 anställda måste sluta.