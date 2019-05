Stora omkastningar väntar när EU-rösterna lagts

Uppgifterna har skakat om partiet och Peter Lundgren har valt att ställa in intervjuer och debatter under den viktiga valspurten.

Just EU-valet brukar vara en paradgren för L, som profilerat sig som Sveriges mest EU-vänliga parti.

Toppnamnet Sara Skyttedal har tagit stor plats i debatten, med sin Trump-liknande paroll att göra EU lagom igen, och enligt vissa mätningar är nu partiet hack i häl på M.

Men under slutspurten har KD dragits in i en besvärande debatt om abortfrågan, sedan Dagens Nyheter rapporterat att KD-toppen Lars Adaktusson röstade emot abort 22 gånger under sina fyra år som EU-parlamentariker.

Det har fått både Ebba Busch Thor och Sara Skyttedal att rycka ut och ta avstånd från hur Lars Adaktusson har röstat.

Socialdemokraterna:

S går fram med den tidigare ministern Heléne Fritzon som förstanamn och statsminister Stefan Löfven har kallat EU-valet för en folkomröstning om högerextremismens framfart.

Men partiet har haft svårt att lyfta kampanjen och S riskerar nu att göra sitt sämsta EU-val någonsin.

I de tre senaste EU-parlamentsvalen har S hamnat på 24–25 procent men i de senaste mätningarna ligger partiet under den nivån.

Moderaterna:

Det har varit en tuff period för M sedan valförlusten i höstas och partiet har tappat väljare till både KD och SD.

Och även inför EU-valet är det motigt och M har nu nu blivit omsprungna av SD i opinionen.

Toppkandidaten Tomas Tobé har i sin kampanj satsat stort på brott och straff och partiet har även profilerat sig kring energin och kärnkraften.

Men lyftet i opinionen har än så länge uteblivit och partiet har i de flesta mätningar legat runt resultatet i förra EU-valet, på 13,7 procent, som då sågs som ett katastrofval.

Vänsterpartiet:

Kravet på att lämna EU har lagts åt sidan och V ser ut att gå framåt i söndagens val.

Partiet har satsat stort på klimatet i valrörelsen och toppkandidaten Malin Björk siktar nu på en plats i EU-parlamentets miljöutskott.

De senaste två valen har V fått nöja sig med ett mandat i EU-parlamentet och det står just nu och väger om det ska bli ytterligare ett den här gången.