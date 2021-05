Stora framgångar för ”Fast & Furious” på vita duken

Det är med filmen ”F9 - The Fast Saga” som F&F skriver in sig i historieböckerna. ”F9”, som namnet till trots är den tionde filmen i den testosteronstinna sviten, spelade in 162,4 miljoner dollar, motsvarande drygt 1,3 miljarder kronor, globalt under premiären i helgen.

Detta är de i särklass största premiärsiffrorna för bioindustrin under coronaperioden. Det är kanske inte så märkvärdigt med tanke på att i princip alla världens biografer har varit stängda under pandemin, men siffrorna får ändå branschen att vädra morgonluft.

”Biobesökarna kommer tillbaka när den rätta filmen släpps” konstaterar filmjätten Universals globala distributionschef Veronica Kwan Vandenberg till filmtidningen Variety.

Mycket av förklaringen till framgångarna finns hos de många kinesiska fans som ”Fast & Furious”, där temat alltid fokuserar på illegala billopp och olika typer av kupper, har. Under premiärhelgen kom 80 procent av intäkterna från Kina, vilket följer mönstret från de tidigare filmerna i sviten. Då dröjer det samtidigt till den 25 juni innan filmen når de nordamerikanska biograferna, som traditionellt är världens största biomarknad.

Den dryga miljard i biljettpengar som den senaste ”Fast & Furious”-filmen dragit in ser till att hela filmsviten tar sig in på listan över de mest framgångsrika någonsin, räknat i inspelade pengar. Hittills har dessa genererat biljettintäkter på över 50 miljarder kronor och det trots att kritikerna framför allt i början hade en minst sagt ljummen inställning till både handling och skådespelarinsatser.

Det ger en åttondeplats bland de tio största filmserierna, före sviter som ”Härskarringen” och ”Batman” samt ”Jurassic Park” och ”Mission Impossible”, som återfinns precis utanför topp tio. Utöver detta har ”Fast & Furious”-konceptet gett intäkter från datorspel, merchandise och en animerad tv-serie, ”Spy Racers”.

Med tanke på framgångarna på vita duken är det kanske inte så konstigt att produktionsbolaget Universal redan tänker framåt. Den elfte filmen, ”Fast & Furious 10”, är redan på gång.

Planen var ursprungligen att filmen skulle ha premiär under våren 2022, men coronan har, liksom i många andra fall, orsakat stora förseningar. Det senaste kring detta är att inspelningen inte startar förrän under nästa år, men att de stora stjärnorna i serien, ”The Rock” Johnson, Vin Diesel och Michelle Rodriquez, alla repriserar sina tidigare roller.

The Fast & The Furious-filmerna

Så mycket har alla filmerna i serien spelat in på bio:

F9: The Fast Saga (2021) 1,3 miljarder kronor

Hobbs and Shaw (2019) 6,4 miljarder kronor

The Fate of the Furious (2017) 10,3 miljarder kronor

Furious 7 (2015) 12,6 miljarder kronor

Fast and Furious 6 (2013) 6,5 miljarder kronor

Fast 5 (2011) 5,2 miljarder kronor

Fast & Furious (2009) 3,2 miljarder kronor

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) 1,3 miljarder kronor

2 Fast 2 Furious (2003) 2 miljarder kronor

The Fast and the Furious (2001) 1,7 miljarder kronor

Sammanlagt: 50,3 miljarder kronor

Källa: The Numbers (inflationsjusterat)