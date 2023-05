Stora delar av järnvägen stängs av i sommar

Det handlar om ett tiotal större arbeten och ett 50-tal mindre på Södra stambanans järnväg, som berör en sträcka på omkring 35 mil mellan Norrköping och Hässleholm. Bland annat ska växlar ska bytas ut, kontaktledningar rustas och utrustning för kommunikation uppgraderas.

För resenärerna innebär det att flera tågsträckor, som den mellan Norrköping och Hässleholm, helt stängs av vid olika perioder under vecka 24.

”Vi hoppas att resenärer har överseende med detta”, säger Jenny Nilsson, projektledare på Trafikverket, till TT.

Ersättningstrafik i form av bussar och omplanerade tågsträckor kommer att sättas in och det är redan nu möjligt att boka biljetter enligt de nya rutterna, meddelar hon.

”Men för att säkerställa tider och ersättningstrafik på detaljnivå bör man kontakta sitt tågbolag”, säger hon.

Omfattande järnvägsarbeten under sommaren har väckt kritik från exempelvis Svenska Turistföreningen, som blivit tvungna att ställa in planerade evenemang på grund av ändrade tågturer.

Varför så omfattande arbeten under en sommarperiod när så många reser?

”Det finns ett uppdämt behov av att rusta järnvägen. Vi försöker genomföra så mycket arbete som möjligt på kort tid så att det stör mindre och på sikt resulterar i färre oplanerade störningar”, säger Jenny Nilsson.

Samtidigt har Trafikverket skjutit fram ett 50-tal underhållsarbeten på spåren i sommar för att skapa luft i trafikplaneringen.

Kan resenärerna räkna med att efter detta arbete slippa så många tågstopp och ändrade tider?

”Eftersom det finns ett uppdämt behov av underhåll av järnvägen kommer vi att behöva fler arbeten i anläggningen. Men vi gör vad vi kan för att minska den totala trafikpåverkan så mycket som möjligt”, säger Jenny Nilsson.

Den intensiva upprustningen av Södra stambanan är planerad sedan ett och ett halvt år tillbaka och är tänkt att ta igen en del av det eftersatta arbetet med att underhålla järnvägen.

Olika delar av den berörda sträckan kommer att vara avstängd under olika delar av veckan. Resenärer mellan Stockholm och Malmö kommer att behöva resa långa omvägar med tåg genom västra Sverige.

Tågsträckor stängs av under en vecka i juni

Banarbete på Södra stambanan vecka 24 (12–18 juni):

Stockholm-Malmö, Norrköping-Linköping, Kimstad, Norsholm, Mjölby, Mantorp, Nässjö, Värnamo- Forsheda, Sjöatorp, Alvesta, Älmhult-Nässjö och Älmhult- Hässleholm.

Ett stort antal arbeten genomförs under vecka 24 på sträckan Norrköping och Hässleholm (Södra stambanan) och Alvesta – Värnamo (Kust till kust-banan). Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via det tågbolag de ska åka med under denna vecka.