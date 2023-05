Stor jakt på sällsynta metaller i Sverige

Under 2022 lämnades 104 ansökningar om att få prospektera i Sverige. Det var en rekordlåg siffra och fortsättningen på en nedåtgående trend som pågått i flera år. En orsak var att Sverige på grund av långdragna tillståndsprocesser tappat i internationella rankningar.

Hittills under 2023 är situationen helt annorlunda på prospekteringsfronten, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten. Till mitten av maj har 106 ansökningar lämnats in, alltså flera än under hela förra året. En förklaring är att prospekteringsbolagen vill hitta sällsynta jordartsmetaller.

De sällsynta jordartsmetallerna har pekats ut som strategiskt viktiga av EU, som vill minska beroendet av Kina. En kursändring som gruvbolagen uppfattat.

”De känner av det och följer marknaden och vilka behov som finns i världen”, säger Anders Jakobsson, handläggare vid Bergsstaten till SR Norrbotten.