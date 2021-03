Stoppet i Suezkanalen: Bärgningsbolaget tror på lösning först nästa vecka

Försöken att få loss det gigantiska fartyget Ever Given i Suezkanalen intensifieras. Men bärgningsbolaget tror på en lösning först i nästa vecka.

Kontrollen över Ever Given gick förlorad på tisdagen och det 400 meter långa cointainerfartyget rände in i sandkanten i Suezkanalens södra och smalare del. Där sitter fartyget fast och spärrar kanaltrafiken mellan Medelhavet och Röda havet.

Ever Given är lika lång som två Turning Torso, Sveriges högsta hus. Nu står den fastkilad på sniskan där kanalen bara är cirka 200 meter bred.

Ombord finns runt 20.000 containrar lastade högt upp på däck. Vindfånget är enormt, varför vindteorin lanserades initialt.

”Starka vindar och väderfaktorer var inte huvudorsaken till att fartyget strandade, det kan ha funnits tekniska och mänskliga fel”, sade den egyptiska kanalmyndighetens chef Osama Rabie under en presskonferens i Suez på lördagen.

Enligt Osama Rabie kan fartygets roder röra sig. Propellrarna gick runt sent på fredagskvällen, men inte på full fart.

Han utesluter inte att Ever Given kan komma loss i helgen. Det hänger på hur fartyget svarar på tidvattnet.

Hoppet är vårrelaterat högvatten i dagarna ska hjälpa till. Nästa högvatten dröjer ett par veckor.

Tills vidare fortsätter ansträngningarna med att frilägga fören med stora grävmaskiner. När det blir läge kommer en armada bogserbåtar dra Ever Given i aktern och räta upp henne.

Ett tänkbart scenario är att med kranar börja lossa containrar för att få bjässen att lyfta. Men de kraftfulla vindarna och tidvattnet komplicerar saken. Idén att via flygmaskiner lyfta bort containrar avfärdas av Osama Rabie.

Ever Givens japanska ägare hoppades på goda nyheter redan under lördagen.

”Vi fortsätter att ta bort sediment, med extra muddringsverktyg”, sade Yukito Higaki, ordförande i företaget Shoei Kisen enligt lokala medier.

”Fartyget tar inte in vatten. Det är inga problem med rodret eller propellrarna. När den är fri, så borde den kunna köras.”

Ett nederländskt specialistföretag, Smit Salvage, bistår med bärgningsarbetet. Företaget bedömer att Ever Given kan komma loss först i början av nästa vecka – förutsatt att ingenting går fel.

”Vi siktar på att få det gjort efter helgen. Men det bygger på att precis allting fungerar perfekt”, säger Peter Berdowski, vd på Boskalis som äger Smit Salvage, i nederländsk tv.

Kanalmyndigheten uppskattar att 15.000–20.000 kubikmeter sand måste grävas bort för att skapa en ränna på 12–16 meter.

”Fören sitter verkligen fast i den sandiga leran, men aktern har inte tryckts in helt i leran, vilket är positivt. Vi kan försöka använda den som en hävstång för att få loss det”, säger Peter Berdowski.

Hittills har Ever Given hindrat över 300 väntande fartyg från att passera en av världens viktigaste farleder, med stora kostnadsökningar för världshandeln som följd. En normal dag passerar varor till ett värde av motsvarande 93 miljarder kronor genom kanalen, enligt sjöfartstidskriften Lloyd's List.

En del fartyg har redan dirigerats om via Godahoppsudden i Sydafrika på sina färder mot Europa eller Nordamerika. Ett exempel är Ever Greet – systerfartyg till Ever Given – som får ytterligare tolv dagar att nå sin destination.