Stoltenberg: Nytt Natomöte med Turkiet i juni

”Sverige har levt upp till sina åtaganden”, säger han på en presskonferens i Istanbul.

Jens Stoltenberg har under söndagen hållit samtal med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan och representanter från hans nya regering, efter att under lördagen närvarat då Erdogan svors in för en tredje mandatperiod.

”Vi har kommit överens om att parterna ska mötas igen under veckan som inleds den 12 juni”, säger Stoltenberg.

Förra sommaren inrättade Sverige, Finland och Turkiet en gemensam mekanism för samtal om ländernas ansökan till försvarsalliansen. Sedan dess har Finland släppts in i Nato, men det är inom den mekanismen samtalen arrangeras.

Stoltenberg fick frågan om han tror att Sverige kommer att sitta med som en fullvärdig Natomedlem vid alliansens toppmöte i Litauens huvudstad Vilnius den 11 och 12 juli.

”Det finns fortfarande tid att få det att hända”, svarar han.

Den norske generalsekreteraren lyfte flera gånger fram att Sverige uppfyllt det så kallade memorandum länderna kom överens om för att Turkiet ska släppa in Sverige i alliansen.

”Sverige har tagit konkreta steg för att möta Turkiets oro.”

Tidigare under söndagen genomfördes en demonstration mot ett svenskt inträde i Nato i Stockholm där det, bland annat flögs flaggor för den terrorklassade kurdiska organisationen PKK. En talesperson för Erdogan uppmanade tidigare i veckan svenska myndigheter att stoppa demonstrationen med hjälp av den antiterrorlag som nyligen trädde i kraft.

Jens Stoltenberg säger på presskonferens att han förstår den turkiska ilskan över vad han beskrev som demonstrationer ”mot Turkiet och Nato”, men tillade att mötes- och yttrandefrihet är grundläggande värden i demokratier.

”Samtidigt bör vi komma ihåg varför de här demonstrationerna arrangeras. De vill stoppa Sveriges inträde i Nato. Vi borde inte låta dem lyckas med det.”

Turkiet och Ungern är de enda Natoländerna som ännu inte ratificerat Sveriges ansökan till försvarsalliansen.