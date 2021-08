Stockholmskonstnären ställer ut i Monaco: ”Min konst är definitivt inte lagom”

Hur känns det att få vara med i det här sammanhanget?

”För mig är det här ett av mina delmål, jag vill ju bli internationell. Jag blev väldigt hedrad när de kontaktade mig och sa att de haft ögonen på mig ett tag, och att de dessutom tror att det finns en kundkrets för mig i Monaco. Jag ser det här som ett sätt för mig att nå ut till en bredare publik med min konst och hoppas att privatpersoner utanför Sverige gör beställningar och att fler utställningsmöjligheter öppnas upp. Min konst är definitivt inte lagom och på det sättet tror jag att den gör sig ännu bättre utomlands.”

Hur skulle du beskriva din konst för någon som aldrig stött på den tidigare?

”Den är väldigt inspirerad av min barndom då jag hängde mycket på Kungliga Operan där min pappa jobbade. Det är mycket färg, drömskt och teatraliskt. Jag brukar säga att jag blandar abstrakt med figurativa, bildsköna kvinnor, där många upplever att deras ögon dras till betraktaren. Kvinnorna är alltid jag – även om de inte ser ut som jag är jag på något sätt alltid med i tavlan.”

Du har blivit hyllad av världsstjärnor som Slash såväl som inhemska kändisar som Pernilla Wahlgren – vad tror du det är som gör att folk fastnar för din konst?

”Det är svårt att säga när man inte kan uppfatta sin egen konst för första gången. Men jag tror att de ser att jag målar med känslor och att de ser i tavlorna att det liksom är jag som står naken inför alla. Jag målar ju för mig själv, men verkar spegla många andra i min konst på så sätt att de känner igen sig känslomässigt.”

Vilka konstnärer inspireras du själv av?

”Picasso och Toulouse-Lautrec. De levde båda i 20-talets Paris, en plats där jag tror att jag hade passat in. Jag inspireras mycket av modet från den tiden och gillar att jobba med det temat när jag målar.”

Vad händer efter mässan i Monaco?

”Då ska jag vara med på Afordable art fair i Stockholm, jag har inte ställt ut där tidigare så det ska bli väldigt roligt. Dessutom ska jag vara med på en utställning under hösten som arrangeras av Foko art to go, som jag har samarbetat med en längre tid.”