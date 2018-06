Stockholmsbörsen: Vänder uppåt efter mjukare tongångar

Även branschkollegan Retail and Brands handlades upp efter sin rapport, aktien steg knappt 4 procent. Bolaget har vänt fjolårets förlust till vinst för det tredje kvartalet.

Oljepriset fortsätter upp efter större uppgång under tisdagen, nu med fokus på lägre amerikanska lager, produktionsbortfall i Kanada och osäkerhet kring export från Iran. USA har gjort påtryckningar om att inte köpa iransk olja. Brentoljan handlades strax under 77 dollar per fat. Lundin Petroleum steg drygt 1,4 procent medan småbolagen Enquest och Ipco ökade 4,3 respektive 2,8 procent.

En av dagens vinnare var annars spelutvecklaren Starbreeze som steg med närmare 7 procent. Aktien har haft det motigt sedan en gameplaytrailer för Overkill's The Walking Dead visades på spelmässan E3 i USA, som visades upp för två helger sedan, har börjat återta förlorad mark på börsen. I en uppdragsanalys från Nordea framhävs att spelet inte gjorde sig rättvis i den trailern då grafikuppdateringar inte var gjorda. Nordea har satt en riktkurs i ett intervall på 15:10 till 17:40 kronor. Aktien noterades kring 10:35 under onsdagen.