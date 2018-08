Stockholmsbörsen: Uppgångssviten bruten

SSAB meddelade sent på onsdagskvällen marknaden att bolaget valt att stoppa driften av masugnen vid SSAB Special Steels i Oxelösund, sedan onormalt höga temperaturer uppmätts i ugnens mantel. Stoppet beräknas vara i två veckor och kosta cirka 150 miljoner kronor och har på torsdagen härrörts till smält järn som fastnat bakom ugnens tegel.

Boliden har fått sänkt rekommendation av Credit Suisse från neutral till underperform, samtidigt som riktkursen kapades från 280 till 210 kronor. Vid stängning hade Boliden handlats ned till priset 248:90 kronor.

Elektas rörelseresultat kom in en bra bit under vad analytikerna hade räknat med under det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Enligt vd Rickard Haussman kan dock Elekta trots hur rapporten såg ut komma att överträffa sin egen omsättningsprognos.

"Det finns en möjlighet att vi kan komma att överträffa målet men vi guidar alltjämt på 7 procent", sade han till Nyhetsbyrån Direkt.

Marknadens reaktion på Elektarapporten var negativ och aktien tappade 10,5 procent.