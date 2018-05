Stockholmsbörsen: Storbanksaktier fortsätter ned

Spot-priset på Nordsjöolja handlas kring oförändrat till 75:50 dollar per fat. På metallfronten var det överlag sjunkande kurser.

I USA har president Donald Trump förnyat hotet om att införa tullar på varor från Kina för 50 miljarder dollar. Beskedet överraskade då USA och Kina haft en försonlig ton mot varandra under senare tid.

I förmiddagens räntehandel sjunker italienska räntor kraftigt, särskilt med korta löptider, och euron stärks något efter att räntorna skenade iväg i södra Europa under tisdagen.

Svenska storbanksaktier fortsatte att backa något efter den senaste tidens oro kring Italien och eventuella smittoeffekter in i det europeiska banksystemet. Nordea och SEB var båda ned 0,5 procent. Aktierörelserna inom EU-banksektorn har varit "dramatiska" under de senaste två veckorna "och indikerar att marknaden är nära att prisa in en Italexit", skriver Credit Suisse i en kommentar.