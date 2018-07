Stockholmsbörsen: Snusbolaget i toppen

Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 stängde vid 0,3 procent ner, till nivån 1.579. Omsättningen av aktier uppgick till cirka 14,6 miljarder kronor.

Index kommer under press kring lunch efter att Donald Trump signalerat att USA är redo att sjösätta importtullar på importerade varor från Kina för 500 miljarder dollar - ännu en eskalering i det pågående handelskriget.

Fredagen präglades annars häftiga kursreaktioner i framförallt de rapporterande bolagen, ett mönster som funnits hela den gånga veckan.

Swedish Match stod som vinnare i OMXS30-loppet under fredagen efter att ha levererat en rapport över förväntan för det andra kvartalet under torsdagen, vilket följts upp under fredagen med en uppsjö av nya rekommendationer med olika prognoser för tobakstillverkaren. Aktien i snusbolaget steg nästan 4 procent.