Stockholmsbörsen: Små rörelser – bankerna i topp

USA-börserna sjönk visserligen något under fredagskvällen efter Trump-signaler om att USA kan införa mer tullar på Kinavaror, men på måndagen pekar terminerna upp och de ledande Europabörserna har inlett veckan försiktigt på plus.

Aktier för 1,9 miljarder kronor hade klockan 10.20 bytt ägare via Stockholmsbörsen. Storbolagsindexet OMXS30 var upp 0,3 procent till nivån 1.623. I fredags slutade indexet ned 0,9 procent sedan stark amerikansk löneutveckling förstärkt bilden av att Federal Reserve kommer att strama åt ekonomin.

Skanska steg på måndagsförmiddagen 0,9 procent efter att ha fått en order värd närmare en halv miljard kronor. I början av förra veckan pressades aktien av att banken DNB noterat att byggbolaget fram till dess hade aviserat få order på sistone.

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i september, enligt SEB:s boprisindikator. Flera aktier bland bostadsutvecklarna låg på plus. Även de svenska storbankerna syntes bland vinnarna.

Handelsbanken har höjt sin rekommendation för kasinounderleverantören Net Ent till köp från öka med uppjusterad riktkurs vid drygt 43 kronor. Net Ent avancerade 7 procent till 36:41 kronor.

Den First North-listade reklam- och varumärkesbyrån House of Friends avancerade 32 procent till 2:14 kronor efter att finländska Miltton-gruppen lagt ett rekommenderat kontant bud på 2:16 kronor per aktie.

Forskningsbolaget Xspray Pharma lyfte 11 procent efter att ha presenterat positiva data från en klinisk bioekvivalensstudie med bolagets primära produktkandidat Hynap-Dasa.

Absolent, som är verksamt inom luftfilter, har tagit hem en order värd 10 miljoner kronor från en större europeisk biltillverkare. Aktien förmerades 5,1 procent.