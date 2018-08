Stockholmsbörsen: Rapportglädje för byggbolaget

Även rapporten från investmentbolaget Ratos fick ett gott mottagande av marknaden. I bolagsportföljen framhöll vd Jonas Wiström en bra utveckling för HL Display, Aibel och Bisnode vilket bidrog till att resultatet före skatt under andra kvartalet kunde öka med 35 procent jämfört med förra året. Aktien steg med 4,5 procent.

Uppgång efter rapport kunde även noteras för konsulten Acando. Bolaget visade förbättrad lönsamhet och ökad vinst per aktie med 35 procent under det andra kvartalet jämfört med i fjol. Aktien klättrade under fredagen för att sluta upp med 4,3 procent.

Uppåt var det även för e-handlaren Boozt, som säljer kläder på nätet. Aktien avancerade 3,8 procent. Bolaget har höjt sin prognos för försäljningstillväxten till över 36 procent för 2018. Dessutom förbättrades lönsamheten i det andra kvartalet. Berenberg framhöll i en kommentar att den 4,9 procentiga rörelsemarginalen var stark och bättre än väntade 3,3 procent. Den tyska banken konstaterade även att en försäljningsökning för helåret på 38 procent redan var väntad.

Bland förlorarna fanns medicinteknikbolaget Immunovia som skjutit på säljstarten för produkten Immray, en blodbaserad teknologiplattform för cancerdiagnos. Aktien rasade med nära 18 procent.