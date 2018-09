Stockholmsbörsen: Politiskt oklart – men terminerna pekar uppåt

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 väntas enligt IG Markets förhandel stiga 0,2 procent, efter att i fredags ha slutat ned 0,9 procent. Då sjönk Stockholmsbörsen sedan stark amerikansk arbetsmarknadsstatistik med snabbare löneutveckling förstärkt bilden av att Federal Reserve kommer att strama åt penningpolitiken. USA-börserna pressades på kvällen även av att president Donald Trump sagt att ytterligare tullar på kinesiska varor kan vara redo med kort varsel. De asiatiska börserna har inlett veckan med negativ tendens i spåren av detta.

Finländska Miltton-gruppen har lagt ett rekommenderat kontant bud om 2:16 kronor per aktie i den First North-listade reklam- och varumärkesbyrån House of Friends. Aktieägare med ett innehav motsvarande cirka 47,4 procent av kapitalet har förbundit sig att på vissa villkor acceptera budet.

Skanska har fått en order värd närmare en halv miljard kronor. I början av förra veckan pressades aktien av att banken DNB noterat att byggbolaget fram till dess hade aviserat få order i tredje kvartalet.

Beträffande bostadsutvecklarna kan noteras att de svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i september jämfört med vad de gjorde i augusti, enligt SEB:s boprisindikator.