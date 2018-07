Stockholmsbörsen: Mätbolaget handlades upp inför rapport

Lundin Petroleum, som också rapporterar på tisdagsmorgonen, gick däremot ned 1,7 procent. En produktion på 82.000 fat per dag väntas i det andra kvartalet, enligt konsensus från SME Direkt.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit 0,1 procent till 1.611. Omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till 6 miljarder kronor under dagen.

SAS tappade 2,4 procent. Flygoperatören ställde under den gångna helgen in 25 flyg och under denna vecka kommer ytterligare 40 planerade avgångar inte att bli av, enligt SvT.