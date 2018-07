Stockholmsbörsen: Kursrusaren faller kraftigt

I andra delar av Europa var börserna i London, Paris och Frankfurt ner mellan 0,1 till 0,3 procent över hela brädet med marginella rörelser i de flesta sektorerna.

Kronan stärktes kraftigt efter att morgonens BNP siffror visat sig starkare än väntat.

Fredagens rapportvinnare Securitas och Mekonomen var upp 3,7 respektive 2,9 procent medan analysuppdateringar publicerades.

Inom verkstad var Volvo upp 1,2 procent och handlades till priset 155:35 kronor. JP Morgan har höjt rekommendationen för lastvagnstillverkaren till övervikt från neutral. Riktkursen höjdes samtidigt till 190 från 180 kronor.

Flera banker och analyshus har gjort mindre nedjusteringar i sina riktkurser för aktien i Autoliv efter fredagens kvartalsrapport från bolaget som fick aktien att backa marginellt. Bilsäkerhetsbolagets aktie var ner 0,4 procent.

SAS tappade 2 procent. Flygoperatören ställde under den gångna helgen in 25 flyg och under denna vecka kommer ytterligare 40 planerade avgångar inte att bli av, enligt SvT.