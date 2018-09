Stockholmsbörsen: Intrum rusade efter Sampos intåg

På fredagsmorgonen stod det klart att amerikanska Nasdaq lägger ett bud på First North-listade Cinnober på 75 kronor per aktie och 85 per teckningsoption. Budet motsvarar en premie på 22 kronor jämfört med torsdagens stängningskurs. Aktien rusade med 29,8 procent till 79,8 kronor per aktie.