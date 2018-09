Stockholmsbörsen: Inställda handelssamtal dämpar

Vid 14-tiden hade storbolagsindexet OMXS30 tappat 0,4 procent till 1.656. Omsättningen uppgick då till 5,5 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

De ledande börserna i Europa visade små förändringar där det tyska DAX-indexet sjönk 0,4 procent medan Londonbörsens FTSE-index steg 0,1 procent där oljebolagen fick stöd av ett högre oljepris.

Helgens Opec-möte, där ingen produktionsökning ansågs nödvändig, fick oljepriset att lyfta på måndagen. Brent noterades över 80 dollar per fat. Den högsta nivån sedan 2014, då oljepriset föll kraftigt från toppnoteringar strax under 115 dollar per fat.

Bland basmetallerna noterades fortsatta uppgångar för zink medan koppar tog en paus efter stor uppgång under förra veckan.

Bland OMXS30-bolagen steg rapportaktuella H&M, bolaget som kommer med sin rapport på torsdag, var upp med drygt 3 procent. En fortsättning på förra veckans kraftiga uppgång då försäljningssiffror presenterades och medieuppgifter om utköp florerade. Aktien fick även ett positivt omnämnande i lördagens Dagens Industri.

Även Ericsson, Electrolux och Astra Zeneca höll sig över nollstrecket. Electrolux fick köprekommendation i måndagens Dagens Industri och steg med 0,9 procent. En mycket låg värdering och flera insynsköp gör Electrolux "klart intressant" och aktien är värd en chansning heter det i tidningen.

Ericsson var upp med 1,4 procent. Kepler Cheuvreux räknar med ett starkt tredje kvartal och en försäljningsökning på 4 procent.