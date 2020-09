Stockholmsbörsen inleder starkt - går i USA:s fotspår

Stockholmsbörsen tar rygg på den starka handeln i USA under gårdagen. Breda index OMXSPI inleder torsdagen 0,8 procent upp, medan storbolagsindex OMXS30 är upp 1,1 procent.

Orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika, som är en viktig marknad för Volvo, minskade preliminärt med 4 procent i augusti jämfört med juli men upp 75 procent från en ”lätt jämförelse” med augusti 2019, enligt ACT Research månadsstatistik. Aktien avancerar 1,6 procent.

H&M seglar upp över 2,5 procent och toppar därmed OMXS30-listan. Tung industri har också en stark morgon: SSAB är upp 3,5 procent, Atlas Copco 2,4 procent och SKF 2,4 procent.

Det enda bolag på minussidan på OMXS30 i den inledande handeln är medicinteknikbolaget Getinge, vars aktie tappar 0,6 procent.

På rekommendationsfronten har Stora Enso fått höjd rekommendation av BofA Securities till köp från neutral med riktkursen 15 euro. Onsdagens stängningskurs för skogsbolaget var 12:67 på Helsingforsbörsen. Aktien lyfter 3,6 procent på höjningen.

Analyshuset Redeye, vars analyser vanligen görs på uppdrag av det analyserade bolaget, har höjt sin värdering av Hansa Biopharma i ett basscenario till 360 kronor (210). Aktien som har gått knackigt den senaste månaden med en nedgång på närmare 25 procent, stängde på onsdagen vid 187:90 kronor. Aktien är upp över 7 procent i den inledande handeln och är det mest omsatta på Stockholmsbörsen.

Samma analyshus har även skruvat upp värderingen i basscenario för Powercell till 195 kronor från tidigare 60 kronor. Stark position och spännande möjligheter talar för bränslecellsbolaget, samtidigt som det fortfarande är ”svårt att räkna hem aktien”, menar Redeye. Aktien klättrar 3,6 procent.

First North-listade bolaget Bimobject rusar 19 procent efter beslut om en riktad nyemission om 19 miljoner aktier till svenska och internationella institutionella investerare, bland vilka bland annat Creades och Handelsbanken Fonder finns representerade. Med teckningskursen 16 kronor per aktie tillförs bolaget 304 miljoner kronor före emissionskostnader.

Oljebolaget Enquest backar 4,3 procent efter att ha redovisat en halverad omsättning och betydligt lägre resultat under första halvåret, jämfört med året innan.

Det norska biometriföretaget Next, som handelsstoppades på onsdagen efter en rejäl rusning, dementerar uppgifterna om att bolaget skulle gett guidning om att nå breakeven-nivåer i det tredje och fjärde kvartalet.

Dollarn håller fast vid onsdagens förstärkning på torsdagen medan räntor endast noterar mindre rörelser. Bland råvarorna handlades oljepriserna svagt nedåt på morgonen efter nattens mer märkbara nedgångar.

På makroagenda väntas PMI-siffror från ett flertal länder och från USA väntas definitiva produktivitetssiffror samt statistik över antal nyanmälda arbetslösa på eftermiddagen svensk tid.

Terminerna i den tidiga handeln i USA visade på en sidledes öppning efter att nya rekordnivåer uppnåtts på onsdagen.

Feds regionala konjunkturrapport som publicerades på onsdagskvällen visade att den ekonomiska aktiviteten steg under augusti i de flesta distrikten, även om ökningarna generellt sett var ”blygsamma” och klart under nivåer som rådde innan pandemin. Före öppning i New York kom statistik över antalet sysselsatta i den privata sektorn som ökade mindre än konsensusprognosen.

I Asien gick de kinesiska börserna på onsdagen i motsatt riktning mot flera andra börser i regionen, där PMI-siffror agerade sänke på såväl det kinesiska fastlandet som i Hongkong.