Stockholmsbörsen: H&M drog ned humöret

I motsatt ände av OMXS30 återfanns modejätten H&M, som backade 3,3 procent till 131:82 kronor sedan försäljningen i det första kvartalet kommit in oförändrad, under analytikernas redan låga snittförväntningar om en ökning på 1,2 procent.

Dagens förlorare på Stockholmsbörsen var ventilationsbolaget Systemair, i spåren av en kvartalsrapport som visade ett justerat rörelseresultat 23 procent under konsensusprognosen. Aktien föll 7,7 procent.

"Den totala försäljningsutvecklingen var väldigt svag. Eftersom butiksbeståndet ökat med 8 procent under perioden innebär det att vi har en kraftig negativ tillväxt i jämförbara butiker, trots lätta jämförelsetal", kommenterade SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall för Nyhetsbyrån Direkt och jämförde med konkurrenten Inditex väsentligt starkare utveckling.

För mjukvarubolaget Zutec slutade debutdagen på First North till kursen 23:70 kronor, strax under teckningskursen 24 kronor. På Aktietorget rusade tandvårdsbolaget Orasolv över 50 procent efter att ME Dental laget ett bud på bolaget.