Stockholmsbörsen: Hansa Medical kraftigt upp

OMXS30 stängde 0,2 procent ned på nivån 1.550, med aktier för måttliga 12,8 miljarder kronor omsatta på Stockholmsbörsen.

Från Fed väntades klockan 19 en styrräntehöjning med 25 punkter, och fokus låg dessförinnan huvudsakligen på enskilda ledamöters ränteförväntningar. Dollarn stärktes under eftermiddagen och gav stöd åt cykliska svenska exportbolag. SSAB, Autoliv, Boliden och Sandvik hörde till vinnarna i OMXS30 med uppgångar på 0,9-1,7 procent.

De amerikanska råoljelagren sjönk med 2,6 miljoner fat förra veckan enligt statistik från amerikanska energidepartementet på eftermiddagen, tvärtemot förväntningar om en lika stor ökning. Nordsjöoljan stärktes mer än 2 procent under dagen och handlas därmed strax under 70 dollar per fat. Bland svenska oljeaktier stängde Lundin Petroleum upp på 1,6 procent och Enquest på plus 2,6 procent.

I tullfrågan planerar Kina motåtgärder mot USA genom att införa tullar på amerikanska jordbruksprodukter från stater med starkt Trumpstöd, enligt uppgifter till Wall Street Journal.