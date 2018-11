Stockholms nya stjärnskott – Jennifer Gates

Som sportchef bjuder hon in de internationella ryttarna till showen.

En av de medverkande är världsettan Harrie Smolders, den högst rankade hoppryttaren just nu. Stjärnryttaren tränar Bill och Melinda Gates dotter, Jennifer Gates, som gör sin svenska tävlingsdebut under Sweden International Horse Show. Den 22-åriga Jennifer Gates har ridit sedan tidigt ålder och har tävlat i Europa under sommaren 2018.