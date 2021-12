Under 2019 utfördes ett test tysta nattleveranser till sex av McDonald’s restauranger i Stockholms innerstad med en laddhybridlastbil från Scania som körs av logistikleverantören HAVI.

Eldrivna och uppkopplade fordon innebär helt nya möjligheter för leveranser inne i städerna. Med eldrift försvinner det mesta av bullret som tidigare varit förknippat med tunga lastbilar.

Och flera försök som utförts i Stockholm har varit lyckade. Ett exempel är det så kallade Off peak-projektet med start 2016, där två lastbilar från Volvo och Scania med olika rutter levererade gods under natt eller tidig morgon i. Med start 2019 utfördes också ett EU-initierat försök med tysta nattleveranser till sex av McDonald’s restauranger i Stockholms innerstad med en laddhybridlastbil från Scania, där man använde sig av geofencing-teknik för att koppla på eldriften. Körtiderna var mellan 30 och 60 procent snabbare när de utfördes utanför rusningstid. Det innebär betydligt fler leveranser per runda, och stora besparingar både för klimat och kassa.

Men problemet är att det på gatumark i Stockholms stad råder förbud för lastbilar över 3,5 ton mellan klockan 22 och 06 alla dagar i veckan. För att göra undantag från det måste företagen ansöka om dispens för ett år i taget, vilket gör att mindre aktörer inte vågar satsa, menar Helldén. Istället vill man att utsläppsfria fordon ska få permanent dispens.

Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) Foto: Jack Mikrut

”Vi har träffat många företagare och affärsidkare som verkligen vill det här. Den stora vinsten för dem är att man minskar körtiderna kraftigt, och därmed också bränsleförbrukningen och således även kostnaderna”, säger Daniel Helldén och fortsätter:

”För att klara omställningen och kunna ha smarta städer måste vi ha en annan typ av lagstiftning. Vi kommer att föreslå för regering och riksdag att ändra lagstiftningen så att elfordon får andra regler än fordon med förbränningsmotorer.”

Det blågröna styret presenterade i somras sin ambition att göra Stockholm till en utsläppsfri stad 2030. För att uppnå det vill staden göra det möjligt att ta ut olika avgifter för både parkering och trängselskatt beroende på om man kör ett elfordon eller en bensin- eller dieselbil.

”Det är en otroligt viktig pusselbit att få alla incitament på plats så att alla aktörer som vill gå över till el vågar. Det är här är helt avgörande om man ska klara av att ställa om transportsektorn”, säger Helldén.