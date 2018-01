Stjärnorna siktar på Vita huset

"Det senaste valet visar att vad som helst kan hända", konstaterade skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson för en tid sedan för tidsskiften Vanity Fair.

Att presidentämbetet innehas av Donald Trump — en affärsman som varken hade militär eller politisk erfarenhet innan han vann presidentvalet, men däremot var känd från dokusåpan "The Apprentice" — kan ha en uppmuntrande inverkan på skådespelare och entreprenörer med politiska ambitioner.

Mark Cuban, 59 år; affärsman, tv-personlighet och ägare av basketlaget Dallas Mavericks.

Den omskrivne Cuban sade nyligen till tv-kanalen CNBC att han aktivt överväger att ge sig in i politiken och att han kan göra ett bättre jobb än president Trump. Cuban är en av grundarna till mediebolaget 2929 Entertainment som producerar film och tv-serier — och som bland annat äger rättigheterna till "Sex and the City". Var en av investerarna i tv-programmet "Shark Tank" (liknar svenska "Draknästet", där entreprenörer presenterar idéer för en panel av investerare). Cuban är kritisk till Trump som i sin tur har twittrat att Cuban inte är smart nog att vara överbefälhavare.