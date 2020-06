Författaren Camilla Läckberg startar produktionsbolag tillsammans med regissören Baker Karim och skådespelaren Alexander Karim. Till hösten har långfilmen Me/We premiär, som spelats in under pandemin.

I fjol lärde författaren Camilla Läckberg och skådespelaren Alexander Karim känna varandra under inspelningen av underhållningsprogrammet Stjärnorna på Slottet. Baker och Alexander Karim har båda länge verkat i filmbranschen, som regissör respektive skådespelare, och bad Läckberg om feedback på ett långfilmsmanus. Resultatet blev i stället att de startade produktionsbolaget Bad Flamingo, som trion nu äger tillsammans.

”Vår grundidé är att vi är kreatörer som vill ha tillbaka en del av makten, som vi vanligtvis ger upp när vi jobbar mot finansiärer och filmstöd. Det vi gör som kreatörer tas ofta över av andra intressen. Distributörer och finansiärer har vänt på ekvationen, nu ska kreatörerna göra filmerna som de vill finansiera i stället för vice versa”, säger regissören Baker Karim.

Filmbranschen drabbas hårt av coronakrisen. Förutom inställda produktioner och inspelningar, påverkas även aktörer av uteblivna filmfestivaler där man brukar hitta möjliga finansiärer. I slutet av april fick Svenska Filminstitutet 50 miljoner kronor av det stödpaket om 500 miljoner kronor till kulturen som regeringen utlyste. De medlen gick framför allt till biografägare och filmfestivaler.

För Bad Flamingo blev inställda produktioner startskottet för bolagets första produktion.

”Det blev ett bra sätt för oss att sätta i gång. Under ett samtal diskuterade vi Albert Camus Pesten. Vi pratade om att låsa in oss och göra en film som handlade om två personer som är på ett hotell. Grunden i handlingen är att hotellet håller sina gäster åtskilda från varandra genom olika scheman på grund av viruset. Gästerna är förbjudna att mötas.”

Alexander Karim och Dilan Gwyn i filmen Me/We. Foto: Bad Flamingo

Långfilmen Me/We utspelar sig på ett hotell i Europa under en rasande pandemi. Mänsklig kontakt är förenat med livsfara. Alexander Karim och Dilan Gwyn spelar pastor respektive läkare, som inleder en kärleksrelation. I maj spelade de in de första scenerna under fem dagar på ett hotell i Stockholm.

”Vi åkte dit utan manus, vi hade bara en berättelse. Så vi skrev på morgonen, spelade in på eftermiddagen och diskuterade resultatet på kvällen.”

”Vi har hittat på ett eget virus, som vi gav dramatisk potential genom att beröring är förenat med livsfara. Precis som i Pesten, satte vi upp en pastor som en företrädare för tro och en läkare som symbol för rationalitet”, säger Baker Karim.

Tidsplanen är kort. Drygt hälften av filmen är inspelad, och premiär är planerad redan till hösten. Bolaget vill inte kommentera varken budget eller finansiering än.

Alexander Karim och Dilan Gwyn i filmen Me/We. Foto: Bad Flamingo

Hur är det att spela in en film om ett virus mitt under coronakrisen?

”Det var väldigt spännande, samtidigt som vi hade tydliga säkerhetsåtgärder. Jag är övertygad om att det kommer komma många filmer som berör det här ämnet. Pandemin ställer många frågor på sin spets. Vad är priset för frihet? Hur vi ska leva efter det här? Och så vidare.”

Det nya produktionsbolaget Bad Flamingo står på tre ben, förklarar Baker Karim. Förutom att själva vilja kontrollera produktionen, vill de starta utbildningar för verksamma kreatörer. En annan viktig del är att lyfta fram andra typer av berättelser än de som dominerar i dag.

”Vi vill ha ett tydligt jämställdhets- och jämlikhetsfilter. Med det sagt ska det inte bara vara filmer om kvinnor och minoriteter. Men Sverige lider av monokulturen. Vi vill öppna upp för fler berättelser.”

Alexander Karim i filmen Me/We. Foto: Bad Flamingo

Hur funkar samarbetet mellan er tre?

”Det är ett spännande experiment. Jag är en filmpunkare som aldrig gjort saker mainstream och Camilla är så stark kommersiellt. Samtidigt har hon ett tydligt feministiskt perspektiv. Vi ger varandra enormt mycket i det samarbetet. Den kommersiella drottningen med punkaren, och Alex är där emellan. Vi hoppas och tror på att den kombon kan vara bra för svensk film, som tenderar att hamna i tradig konstnärlighet eller meningslös kommersialism. Vi vill ha hög kvalitet som riktar sig till en stor publik.”