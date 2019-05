Stjärnkrogen Fäviken slår igen portarna

Det sista halvåret på Fäviken Magasinet är det ”business as usual”. Alla bord är bokade för resten av året och just därför beslöt Magnus Nilsson att offentliggöra sitt beslut nu. Han vill inte att gäster ska lockas av själva nyheten att detta är sista chansen att äta på Sveriges internationellt mest kända restaurang.

Restaurangen ligger på Patrik Brummers lantegendom på Åreskutans baksida, precis över gårdsplanen från boningshuset. Brummer med familj tackas, inte minst för att Magnus Nilsson har fått fullständig kreativ frihet att utveckla det nynordiska köket, känt som New Nordic Kitchen.

Han skriver själv under på att han slutar på topp och säger i pressmeddelandet, som är på engelska:

”We have truly never been better.”

