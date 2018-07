Stillfront uppåt jämfört med i fjol

Under det andra kvartalet 2018 lanserades Unravel Two, som inte inkluderas i DAU/MAU-siffrorna. Sista dagarna av kvartalet lanserades EMPIRE: Millennium Wars som browserspel. Under kvartalet lanserades även Football Empire, som samförläggs av Stillfront Group, men som inte heller räknas in i DAU/MAU-siffrorna.

Därmed släpptes inga online-spel med materiell inverkan på DAU eller MAU under andra kvartalet 2018, skriver Stillfront.

”De tre spelen som släpptes i 2017 (Nida Harb 3, BIG FARM: Mobile Harvest och War and Peace: Civil War) fortsätter att förfina sina användarbaser. Detta har lett till ett något mindre antal användare jämfört med föregående kvartal, men med högre engagemang och betalvillighet”, heter det.