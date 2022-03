Stigande omsättning och rörelseresultat för Solidx

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen steg till 18,6 miljoner kronor (7,0). Den ökade nettoomsättningen avser intäkter för utförda tjänster och arbete åt Solidx kunder och samarbetspartner, sett till förlängda och nya konsultkontrakt både för befintliga och nytillkomna kunder, uppger bolaget.

Rörelseresultatet påverkades främst av personalkostnader då verksamheten fortsatt haft hög tillväxttakt och anställt ett flertal konsulter under en kort period.

”Vi ser en fortsatt positiv trend och god efterfrågan på de tjänster våra konsulter bistår med. Under det tredje kvartalet har vi bibehållit vår höga tillväxttakt och uppnått tre av våra tillväxtmål. I början av 2022 uppnådde vi 90 anställda vilket positionerar oss mycket väl i förhållande till vår målsättning om att uppnå 100 anställda under andra halvåret av 2022. Jag ser positivt på att vi har kunnat hålla en högre anställningstakt under 2021 och början av 2022 än vad vår målsättning var”, skriver vd Filip Alexanderson.