Steve Bannon ska höras inför åtalsjury

Det är oklart varför Bannon hanteras annorlunda än det tiotal företrädare för Trumpadministrationen som tidigare frågats ut av Muellers utredare. De har inte fått någon formell kallelse och har inte behövt vittna inför jury.

Det kan vara ett tecken på att utredningen går in i ett intensivare skede, eller helt enkelt en förhandlingstaktik, skriver tidningen. Mueller kommer troligen att låta Bannon slippa juryn om han i stället låter sig frågas ut av utredarna under mindre formella former, tror tidningens källa.