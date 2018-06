Stenbeck skänker 9 miljoner till ung demokrati

Sara Damber är mest känd som kvinnan bakom antimobbningsorganisationen Friends, som hon grundade 1997 som 19-åring. 2006 grundade hon även Reach for Change, som stödjer sociala entreprenörer att utveckla innovationer som förbättrar barns tillvaro. Organisationen finansieras bland annat av Stenbecks stiftelse med Sophie Stenbeck och Kinnevik i spetsen.

”Det finns ett stort demokratiskt underskott i systemet. Man måste vara 18 år för att rösta, så är man under 18 år kan man inte göra sin röst hörd. Och kommuner och regioner saknar ungdomsperspektiv och kunskap om hur man jobbar med barn och ungdomar”, säger Sara Damber.

Under torsdagen hölls den första konferensen, som samlade 100 svenska barnrättsaktivister och ungdomar, i Stockholm. En av talarna var Ola Rosling, en av grundarna till stiftelsen Gapminder som arbetar för att sprida faktabaserad kunskap om hur världen ser ut.

Under torsdagen offentliggjordes också nyheten att Stenbecks stiftelse går in med nio miljoner kronor till Youth 2020, pengar som ska fördelas till olika projekt under tre år.

”Det är jätteroligt. Sophie Stenbeck är superengagerad i barn- och ungdomsfrågor och de ville verkligen backa upp och bidra till att vi inte bara pratar utan även kan omsätta orden till handling. Ska man få något gjort behövs det resurser, framför allt inom mindre organisationer.”