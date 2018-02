Stefan Löfven toppar förtroendemätning

"Ulf Kristersson har fått en bra start som partiledare. Under den tid han har haft jobbet så har han vunnit ett ökat förtroende", säger David Ahlin, opinionschef vid Ipsos, till Dagens Nyheter.

Statsminister Stefan Löfven (S) toppar mätningen. Han får 40 procent och går därmed om Centerpartiets ledare Annie Lööf som får 38 procent.

I botten av förtroendemätningen återfinns Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (17 procent) samt Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin (16 procent) och Isabella Lövin (11 procent).

I mätningen, som genomfördes under perioden 10–21 januari, intervjuades 1 640 röstberättigade väljare. Av dem intervjuades 609 via telefon och 1 031 via digitala intervjuer. De fick bland svara på om de hade mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för partiledaren.