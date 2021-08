Stefan Löfven avgår som statsminister

Stefan Löfven bekräftade under sitt sommartal på söndagen att han avgår som statsminister i höst.

”I nästa års valrörelse kommer socialdemokraterna ledas av någon annan än mig”, sa Stefan Löfven.

”Jag har snart varit partiordförande i tio år, statsminister i sju. Det har varit fantastiska år”, summerar han vidare.

Socialdemokraternas verkställande utskott och valberedningens ordförande har fått beskedet, men när det skedde framgår inte av talet.

”Jag har tidigare varit helt inställd på att fortsätta en mandatperiod till och därefter lämna över stafettpinnen, men det här beslutet har mognat fram nu under en tid”, säger han och fortsätter.

”Jag har haft ett fokus, oförtrutet, på att göra det bästa för Sverige och det bästa för alla de människor som lever i vårt fantastiska land. Men allt har ett slut och jag vill ge min efterträdare de allra bästa förutsättningar. Det blir då tydligt mot medborgarna vem som kommer att vara Socialdemokraternas partiordförande och statsministerkandidat”, säger han vidare.

En ny partiordförande kommer att ge partiet och arbetarrörelsen en ny energi, spår han.

”Socialdemoraterna ska i valrörelsen 2022 ha en statsministerkandidat som kan leda partiet och landet i många år framåt”, säger han avslutningsvis.

Reaktionerna har vällt in på Twitter efter att Stefan Löfven meddelat sin avgång. På Twitter skriver bland annat Miljöpartiets språkrör Per Bolund: ”Tack Stefan för starkt ledarskap och ett mycket gott samarbete under många år”.

Även Centerpartiets Annie Lööf tackar för statsministerns insatser på Twitter.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch riktar också ett tack till Stefan Löfven men skriver samtidigt att det är uppenbart att socialdemokratin helt saknar förmågan att lösa de problem Sverige står inför.