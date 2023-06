Statsministern testar elflyg: Som att ”åka en cabrioletbil”

Innehåll från QBE Annons

Den nya globala leverantörskedjan

Det globala nätverket av leverantörskedjor har utvecklats i rasande takt de senaste åren. Samtidigt ser vi faktorer som pandemin, kriget i Ukraina och bränslekrisen som alla medför en ökad risk för oförutsedda händelser som påverkar leverantörskedjan.

– Vår undersökning visar att företag kan förvänta sig att i genomsnitt utsättas för omfattande störningar i leverantörskedjan en gång var fjärde år (1). Konsekvenserna av en rubbning kan variera både vad gäller svårighetsgrad och global räckvidd, och kan vara så omfattande att ett normalstort företag förlorar över hälften av sin årliga nettovinst (2), säger Karin Gustafsson, Market Manager, QBE i Norden.

För att fastställa den optimala lagernivån för huvudkomponenter, råvaror och material är det avgörande att känna till sannolikheten samt konsekvenserna av en störning eller avbrott i leverantörskedjan.

Företag bör ha kunskap, inte enbart om vilka deras leverantörer är och var de befinner sig, utan också om deras underleverantörer. Även om komponenter och material ofta är leverantörens ansvar fram till mottagande är det en klen tröst när dessa är avgörande för den slutliga produkten till kund. Den sex dagar långa blockaden av Suezkanalen i mars 2021 är ett typexempel. En nära relation till egna, och leverantörers transportföretag kan bidra till att tillsammans hitta alternativa lösningar till problem som uppstår.

Risk och motståndskraft

De flesta företag arbetar nu med att skapa bättre motståndskraft för sina verksamheter. Oavsett om det gäller öka lagernivån för att förebygga förlust vid förseningar och uteblivna leveranser, eller att säkra alternativa leverantörer kan man se en tydlig förändring i agerande – från Just in Time till Just in Case.

Även om man förstår sin leverantörskedja med dess alla länkar och tagit fram en tydlig process för hur eventuella avbrott kan förebyggas, kan det komma att finnas risker där ytterligare stöd behövs. Försäkringsskydd bör därför vara en integrerad del av din övergripande riskhanteringsstrategi.

Om QBE

QBE är ett australiensiskt börsnoterat försäkringsbolag med verksamhet över hela världen. QBE Norden är en filial till QBE Europe SA/NV med säte i Belgien. Den nordiska verksamheten har funnits sedan 2009. Vi täcker hela den nordiska marknaden från våra kontor i Stockholm och Köpenhamn.

