Starka rapporter från läkemedelsbolag i USA – lyfter i förhandeln

Eli Lilly höjde också sin helårsprognos och räknar nu med en justerad vinst per aktie på 5:40-5:50 dollar. Tidigare låg prognosen på 5:10-5:20 dollar per aktie. Analytikernas snittestimat inför rapporten var 5:15 dollar per aktie, enligt Bloomberg News.

Biogens justerade resultat per aktie om 5:80 dollar per aktie det andra kvartalet slog också analytikerkonsensus som låg på 5:19 dollar per aktie. Kvartalets intäkter kom också in bättre än väntat och Biogen höjde sin intäktsprognos för helåret 2018 till 13-13,2 miljarder dollar (tidigare: 12,7-13).

United Techs justerade vinst per aktie på 1:97 dollar överträffade konsensus för andra kvartalet på 1:85 dollar per aktie. Bolaget höjde också sina helårsutsikter och räknar nu med en justerad vinst per aktie på 7:10-7:25 dollar, vilket var högre än väntade 7:12 dollar per aktie.