Under veckan som kommer börjar de stora bolagen att berätta hur det gått för dem under årets andra kvartal. Det kommer antagligen att bli ganska glädjande läsning för ägarna.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, som tittar på konjunkturen och återhämtningen efter pandemin ur ett övergripande perspektiv, konstaterar att konjunkturen är mycket stark nu.

”Starka kvartalsrapporter väntar. Vi har en enorm återhämtning”, säger hon.

Det tror Peter Malmqvist, oberoende analytiker, också.

”Om man tittar på analytikernas prognoser så är bolagens vinster tillbaka på normala nivåer, nästan som 2019. Vinstraset från pandemin är återtaget. Det är en fantastisk uppgång, men från en låg nivå”, säger han.

Kanske har till och med analytikerna räknat för lågt, så att vi får häpna över ännu bättre resultat än vad någon kunnat tro, funderar han.

”Verkstadsbolagen drar, men även bankerna och basindustrin”, säger Peter Malmqvist.

Men kanske kan konjunkturtoppen nu anas, tror Annika Winsth.

”Kina kan närma sig toppen, och jag tror nog att råvarupriserna kan ha toppat. Men sedan om bolagen kommer att prata om detta i sina kvartalsrapporter nu, det återstår att se.”

Fast Torbjörn Iwarsson, oberoende råvaruexpert, vill inte gå med på att råvarupriserna har nått toppen riktigt ännu. Det är en enorm kraft i återhämtningen, konstaterar han, och många behöver köpa sådant som stål, trä, spannmål, olja och koppar.

Men de höga priserna kan göra att de bolag som köper råvarorna inte kan ta betalt för råvaruprisökningarna i nästa led, vilket kan påverka deras resultat, förklarar han.

”Det är tudelat, och det kan finnas flaskhalsar”, säger Torbjörn Iwarsson.

Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, tror att vi kommer att få höra en hel del om halvledarbristen, som är en riktigt besvärlig flaskhals för många, i rapporterna som kommer.

”Men det ska bli spännande att höra vad de ser framöver. En del har sagt att det har kulminerat, medan andra säger att de tror att bristen kommer att fortsätta länge”, säger Esbjörn Lundevall.

Halvledarbristen berör inte bara bolag som Volvo och Traton, som använder halvledarna direkt i sin produktion, förklarar han.

”Även bolag som SKF och Autoliv, som har kunder som är beroende av halvledare, berörs”, säger Edsbjörn Lundevall.

Stockholmsbörsen har gått som ett spjut upp i skyn hittills i år, OMXS-index har stigit 22 procent sedan årsskiftet. Många bolag har stigit riktigt rejält. Bland bolagen som blivit vinnare i år finns till exempel Byggmax, plus 62 procent, SSAB, plus 43 procent, Skistar, plus 42 procent, Kinnevik, plus 43 procent och Investor, plus 35 procent.

Andra har gått sämre, som Attendo, minus 10 procent, Scandi Standards, minus 14 procent och Saab, minus 5 procent.

”Jag tror inte på några stora generella effekter på börsen av rapporterna. Den har gått upp så mycket, marknaden har redan genomskådat detta”, säger Peter Malmqvist.

Esbjörn Lundevall tror att den låga räntan och utsikterna för den framöver spelar in för börsutvecklingen, framför allt för innehavsbolag som Kinnevik som då blir mer attraktiva att placera i.

”Långt ifrån alla bolag har gått bra. Bolag som Kinnevik och Evolution Gaming (bolagets nya namn är endast Evolution reds. anm.) har gått väldigt bra, men sedan finns de bolag som gått sämre”, säger Esbjörn Lundevall.