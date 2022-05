Starka börser i USA – Twitter rusar efter Musk-besked

Varuhusjätten Macys, som även äger klassiska Bloomingdales, rusade över 15 procent i öppning efter sin kvartalsrapport och höjd vinstprognos. Vinsten på 1,08 dollar per aktie var klart över förväntningarna på 0,82 dollar per aktie, enligt Refinitivs sammanställning.

Macys upprepade guidningen för försäljningen för helåret 2022 men flaggade även för att lönsamheten skulle bli högre än vad varuhusjätten tidigare räknat med. Macys räknar nu med att vinsten per aktie för helåret landar på 4,53-4,95 dollar per aktie jämfört med tidigare prognos på 4,13-4,52 dollar per aktie.

Även lågpriskedjorna Dollar Tree och Dollar General var stora vinnare efter sina respektive kvartalsrapporter med uppgångar på 18 respektive 12 procent vardera.

Twitter steg 4,8 procent efter att Elon Musk utlovat att lägga mer egna pengar i budet på Twitter. Tidigare har Tesla-vd:n åtagit sig att stå för 27,25 av budets 44 miljarder dollar, men enligt nya papper inskickade till den amerikanska finansinspektionen är Elon Musks privata åtagande nu 33,5 miljarder dollar.

Bland de Stockholmsbörsnoterade bolag som även handlas i USA noteras ABB upp 1,7 procent, Autoliv stiger 2,6 procent samtidigt som Astra Zeneca och Ericsson handlas runt nollan. Finländska Nokia stiger med 0,3 procent.