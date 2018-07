Starbucks i linje med förväntningarna

Omsättningen uppgick till 6,31 miljarder dollar, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 6,25. Resultat per aktie hamnade på 0,62 dollar, vilket är 2 procent bättre än Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 0,61. Bolaget snävar in helårsprognosen för vinsten till intervallet 2,40-2,42 dollar per aktie jämfört med tidigare 2,39-2,43 dollar.