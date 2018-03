Starbreeze säljer rättigheterna till Dead by daylight

Det är först när Starbreeze erhållit full ersättning om 16 miljoner dollar som förlagsrättigheterna för spelet övergår till Behaviour. Fram till dess behåller Starbreeze kontrollen över spelets betalningsströmmar och kvarstår officiellt som spelets förläggare. Behaviour tar i övrigt per 1 januari 2018 över Starbreeze förpliktelser i relation till spelet under förlagsavtalet, däribland alla kostnader för utveckling och marknadsföring. Behaviour kan närsomhelst slutbetala det återstående beloppet och därigenom tidigare överta rättigheterna.

Enligt det ursprungliga förlagsavtalet delar Starbreeze och Behaviour 50/50 på spelets nettointäkter efter kostnader för utveckling och marknadsföring. Under 2017 uppgick intäkterna från Dead by Daylight till 202 miljoner kronor, vilka delades 50/50 med Behaviour. Under samma period hade Starbreeze kostnader hänförliga till spelet på 34 miljoner kronor, vilket resulterade i ett överskott till Starbreeze för spelet under 2017 på 66 miljoner kronor. Hur Starbreeze intäkter och resultat påverkas av dagens affär avgörs av hur försäljningen av spelet utvecklas framgent.