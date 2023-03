Stämningen avtog på Wall Street – här är kvällens viktigaste nyheter

Uppgångarna mattades av på Wall Street

New York-börsen stängde kring nollan efter att ha handlats upp uppemot 1 procent i början av handeln, men där allmän oro tog överhanden allt eftersom dagen framskred. Räntan steg, varvid det räntekänsliga Nasdaqs kompositindex stängde på lätt minus. Mot strömmen steg Apple 1,9 procent på köpstämpel.

Stockholmsbörsen fortsatte upp sedan i fredags, och OMXS30 steg 0,4 procent. S&P 500 var dock ned cirka 0,5 procentenheter efter Stockholmsbörsens stängning.

Världens näst största litiumfyndighet funnen – hävdar Iran

Iran säger sig ha hittat världens näst största fyndighet av litium, elfordonsektorns ”vita guld”. Enligt bedömare rör det sig om en fyndighet om 8,5 miljoner ton litium, rapporterar CNBC.

Råvaruanalytiker vid investmentbanken Goldman Sachs tror på fallande priser till följd av ökad tillgång på metallen under de närmaste åren. Under de närmaste två åren bedöms tillgången öka med 34 procent per år i genomsnitt.

Paradox PDX -0,34% Dagens utveckling lanserar uppföljare till sitt mest sålda spel

Paradox kommer att lansera Cities: Skylines 2, som är en uppföljare till spelbolagets hittills mest sålda spel Cities: Skylines.

Spelet ska utvecklas av finländska Colossal Order med Paradox PDX -0,34% som förläggare, framkom på ett streamat event som gamingbolaget höll på måndagskvällen, och aviserades efter börsens stängning i ett pressmeddelande.

Miljonjackpot för Ronnie Leten efter optionsavtalet med Epiroc EPI B -1,03% Dagens utveckling

Ronnie Leten, styrelseordförande i Atlas Copcos gruvutrustningsavknoppning Epiroc, har nu sålt de aktier han fick köpa billigt häromveckan av Investor genom ett optionsavtal sjösatt för fyra år sedan.

Därmed gör han en reavinst på 12 Mkr – lika mycket som hela hans ”vanliga” aktieinnehav är värt.

Omskyfflande av ägande i Heimstaden HEIM PREF 0,00% Dagens utveckling

Heimstaden Investment, ett helägt dotterbolag till det delvis First North-listade fastighetsbolaget Heimstaden AB, har sålt aktier i Heimstaden Bostad AB för 1,15 miljarder kronor.

Heimstaden Bostad meddelar samtidigt att man har genomfört en kapitalanskaffning på 3.337 miljoner kronor, motsvarande 299 miljoner euro, i form av nyemitterade aktier som tecknas av brittiska Greater Manchester Pension Fund samt befintliga aktieägare.