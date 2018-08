Stabil omsättning i Binero

Ebitda-resultatet minskade till 2,2 miljoner kronor (2,4), som en följd av investeringar kring datacentret och fortsatt tjänsteutveckling inför lanseringen under hösten.

Resultatet före skatt sjönk till 0,9 miljoner kronor (1,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 miljoner kronor (5,0).

"Vår kundtillväxt har varit 5,5 procent under året vad gäller antal kunder i vår webbhotellverksamhet. Omsättningen har påverkats något negativt under året av migrering av kunder till ny plattform. Migreringen förväntas vara klar under hösten", skriver vd Göran Gylesjö i delårsrapporten.