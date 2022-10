SSAB-vd:ns känga: H2 Green Steel är ingen konkurrent

Innehåll från Tavex Annons

Det finns en uppsjö av placeringsmöjligheter i en stigande inflationsmiljö. En av de mest klassiska är att köpa ädelmetaller.

Investeringsexperter har länge känt till fördelarna med att investera i ädelmetaller, såsom guld, silver och platina. Det ger skydd mot inflation, fungerar värdebevarande och är en materiell tillgång. Det finns heller ingen kreditrisk då värdet inte är kopplat till någon form av resultat eller prestation.

Guld ger positiv avkastning i både bra och dåliga tider, framförallt i tider av hög inflation. Det ger också ett skydd av investeringsportföljen. Guld ger portföljen en lägre risk och hjälper till att generera högre avkastning. Guldmarknaden är stor och lättillgänglig, vilket gör det enkelt att köpa och sälja även när det är tufft på andra marknader. Några som har arbetet länge med handel av ädelmetaller är företaget Tavex.

– Guld är en av de mest handlade varorna i världen, säger Lars Mäki, rådgivare på Tavex. Avkastningen styrs heller inte av andra marknader som aktier, obligationer eller fastigheter. För den som vill investera i ädelmetaller är Tavex ett tryggt och pålitligt alternativ. Tavex erbjuder även sina kunder gratis konsultation med någon av sina guldexperter.

Endast 3 procent av Sveriges företag innehar Bisnodes kreditbetyg AAA och Tavex har haft det betyget i över fem år. Tavex har varit verksamma sen 2005 och har stor kunskap och erfarenhet av handel med ädelmetaller. De erbjuder bland de bästa priserna på marknaden, har ett stort utbud och bra kundservice.

– Vi erbjuder även prismatchning ifall kunden skulle hitta ett bättre pris hos någon konkurrent, säger Lars Mäki.

Kontakta Tavex

För att investera i ädelmetaller hos Tavex finns flera kontaktalternativ. Antingen via telefon, mejl eller chatt för att investera via deras e-shop. Där går det att välja mellan att få ädelmetallerna med fullt försäkrad leverans till ombud via Postnord eller hämta upp produkterna på plats i butik.

– Det går även att gå till någon av våra butiker i Stockholmsområdet och köpa över disk eller lägga en beställning, säger Lars Mäki.

