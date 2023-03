SSAB höjer priserna i USA – igen

SSAB SSAB A +1,00% Dagens utveckling :s amerikanska verksamhet, som är marknadsledande på grovplåt, aviserade nyligen en prishöjning på 60 dollar per ton, motsvarande knappt 630 kronor per ton. Det är ståljättens andra prishöjning på kort tid. Så sent som den 18 januari i år höjde SSAB priserna, även den gången med 60 dollar per ton. Enligt vad SSAB uppgav vid bokslutsrapporten skulle den första prishöjningen slå igenom i mars.

”Den andra prisaviseringen gäller för april och är en spegling av marknadsläget”, skriver SSAB:s presschef Hanna Hoikkala i ett mejl till Di.

Efter att ha varit i en fallande trend sedan i maj i fjol har nu spotpriset på amerikansk grovplåt stabiliserats på höga nivåer. Från och med början av januari har priset legat på 1.500 dollar per ton, enligt S&P Global Commodity Insights.

Trots den fallande pristrenden för grovplåt under fjolåret rapporterade SSAB:s Americas-division en justerad rörelsemarginal på drygt 38 procent. Under det fjärde kvartalet uppgick marginalen till 36 procent.

Priset på grovplåt är inte den enda positiva trenden från den amerikanska stålindustrin. Spotpriset på varmvalsad tunnplåt, som kollapsade under det andra halvåret ifjol, har i februari rusat med närmare 30 procent till 1.000 dollar per ton, enligt S&P Global Commodity Insights. Sedan bottennivåerna vid månadsskiftet november/december har den amerikanska ståltillverkaren Nucor genomfört sex prishöjningar på totalt 360 dollar per ton, rapporterar branschmediet Argus.

Den amerikanska stålindustrin gynnas av långa ledtider, ökad efterfrågan och lägre lagernivåer, uppger stålbolaget Stelcos vd Alan Kestenbaum för branschmediet Platts.

”Branschen är på uppgång där kostnaderna för viktiga råvaror är på väg ned”, säger han.

Även i Europa har spotpriserna stigit sedan slutet av förra året. Nyligen aviserade ståljätten Arcelor Mittal att man planerar att återstarta en masugn i franska Fos-sur-Mer som har varit stängd sedan i höstas på grund av höga energipriser i kombination med svag efterfrågan.

I samband med bokslutet för 2022 flaggade SSAB för att de kontrakterade priserna under det första kvartalet skulle vara något lägre både i USA och i Europa.

Med ett kurslyft på drygt 32 procent är SSAB-aktien en av årets börsvinnare.