SSAB förlorare på lätt stigande börs

Stålproducenten SSAB parkerade i botten med en nedgång på 3,0 procent. Detta i bakvattnet av att president Donald Trump under torsdagskvällen beslutat om att införa tullar på stål och aluminium. Stålbolaget kommer att föra en dialog med amerikanska myndigheter och förespråka undantag för Sverige och Finland, uppger vd Martin Lindqvist i en kommentar.

Bland OMXS30-bolagen steg Getinge mest med 2,0 procent. Aktien har gått starkt i veckan med en uppgång på 6,8 procent utan att några nyheter presenterats. Under gårdagen höll bolaget en presentation hos DNB vilket till stor del bidrog till uppgången. Trots veckans uppgång är aktien alltjämt ned 6,8 procent sedan årsskiftet.

Under eftermiddagen kom amerikansk jobbrapport som stärkte börssentimentet. I februari förbättrades arbetsmarknaden i USA utan något ökat lönetryck. Det bidrog till att börserna kunde andas ut. Tidigare har oro för tilltagande inflation i samband med jobbrapporter orsakat turbulens på marknaderna.

Utanför Stockholmsbörsen föll First North-listade Gapwaves, som utvecklar vågledar- och antennprodukter, med drygt 25 procent. Bolaget har annonserat en nyemission på 152 miljoner kronor där befintliga aktieägare har företräde. Fullt tecknad emission medför en utspädning på 38 procent.

Även rymdteknikbolaget Gomspace, också listat på First North, har för avsikt att ta in kapital. Genom en riktad emission ska bolaget ta in 125 miljoner kronor. Aktien steg med 7,6 procent.

På fredagen var det även handelspremiär på First North för Cibus Nordic Real Estate, som är ett fastighetsbolag inom dagligvaruhandeln. Teckningskursen var 10 euro per aktie, motsvarande cirka 101:60 kronor vid rådande växelkurs. Aktien handlades till 100,60 kronor vid stängning.