Squashlegendaren tar aldrig paus: ”Dygnet har många timmar”

När Fredrik Johnson iförd kavaj och squashskor, som en vardagskvittens på de två världarna han dagligen pendlar emellan, kliver in på banan är det som om hans blick gradvis förändras.

”Här inne är det fullt fokus som gäller. Jag vet hur mycket en förlust svider och försöker undvika det i största möjliga mån”, säger han.

I Sverige är det få personer som förkroppsligar en sport lika mycket som Fredrik Johnson. Sedan mitten av 1970-talet har Linköpings squashhall varit hans andra hem.

”Då var jag yngst här inne och nu är jag nästan äldst. Men jag kan fortfarande hävda mig i en tredje- eller fjärdesingel i elitserien.”

För två år sedan besegrade Fredrik Johnson Sveriges bäst rankade 15-åring. Då hade han själv nyligen fyllt 57.

”Jag tänker sällan på min ålder och kroppsligt hänger jag med. Jag älskar vinnarkänslan på samma sätt som jag gjorde för tio, 20 och 30 år sedan.”

När Fredrik Johnson dröjer sig kvar med blicken på en inramad resultattavla intill receptionen blir det tydligt vad han faktiskt har åstadkommit genom åren: 54 SM-guld, tolv EM-guld, ett officiellt VM-guld (H35) och sju British Open-titlar.

”Jag har aldrig varit någon supertalang utan snarare fått jobba mig till mina framgångar. Mycket sitter i huvudet. Skallen är också en sorts talang.”

1993 lade Fredrik Johnson ner proffskarriären, men att sluta tävla har aldrig varit aktuellt. Antalet länder som han tävlat i ökar hela tiden.

”Jag har spelat squash i 50 länder, på platser som Svalbard och Nya Zeeland, i Rio de Janeiro och Karachi. Förutom att vinna tävlingar låg mycket av mitt fokus på att göra sponsorerna glada. Många tyckte så klart att det var kul om jag vann en tävling, men de uppskattade ännu mer om jag skickade ett vykort. Det blev mitt sätt att visa att jag tänkte på dem.”

Fredrik Johnson. Foto: Henrik Lenngren

Nätverkstänket har Fredrik Johnson tagit med sig i sin civila karriär, som entreprenör och grundare av Acti Pro Event, som har ett finger med i spelet i många kickoffer, invigningar, jubileer, konferenser och galor i och runt omkring Östergötland.

”Under min proffskarriär jobbade jag med mig själv som varumärke. Jag var min egen manager, pressofficer och resebokare, och fick inte så mycket serverat. Jag matade resväskan med enkronor för att kunna ringa de lokala medierna och berätta hur det gick för mig. Det gjorde att jag blev intressant för företagen, men också att jag fick en inblick i hur företagen tänker och vad de uppskattar i sina samarbeten.”

Genom sitt eget företag drevs Fredrik Johnson tidigt av en dröm om att ta världen till Linköping. Swedish Open, på fyrglasbana i Linköpings sporthall, kom att bli den näst största squashtävlingen i Europa.

”Att jag gjorde squashen till en arenasport i Sverige är något jag är stolt över idag”, säger Fredrik Johnson.

Trots att han numera tränar nio gånger i veckan ligger mycket fokus på det egna företagandet – och rollen som försäljningschef i Linköping Hockey Club, där han senare i år går in på sin 25:e säsong.

”Hur jag hinner med allt? Ett dygn har många timmar”, säger Fredrik Johnson med ett leende.

Samtidigt har pandemin varit en utmanande tid; en tillvaro i ”stormens öga” som han själv uttrycker det.

”Det blev en stor nedgång rörande eventdelen och i SHL har vi ju brottats med hur mycket publik vi får släppa in från och till i två år. Det har varit en utmanande period och jag har kastats mellan hopp och förtvivlan, bland annat var ju den gångna hösten en fantastisk tid för events. Ligger jag under med 0-2 i set så försöker jag ändå vända till vinst, så funkar jag som person. Och det är kanske skälet till att vi har levererat ett okej plusresultat i Acti Pro Event under den värsta pandemin.”

Att uppfinna nya tankesätt och vara kreativ har han nytta av både på squashbanan, som företagare och som försäljningsansvarig.

”För mig är nyckeln till framgång att ta bort alla tidstjuvar som finns. Jag är inte världsmästare i att fika om man säger så. Det gör jag att jag ändå får den tid jag behöver för att ro saker i land.”

Fredrik Johnson sneglar på klockan. En intervju kan också vara en tidstjuv – och om tio minuter är det dags att svida om till dagens träningsmatch.

”Jag ska möta David, en student från universitetet. Han är väl cirka 35 år yngre än jag. Det blir bra sparring.”