Spriten gör Clooney till världens bäst betalda skådespelare

George Clooney drog in uppskattningsvis 239 miljoner dollar, motsvarande 2,2 miljarder kronor under perioden juni 2017 till juni 2018.

Tvåa på tidningens Forbes årliga lista är Dwayne “The Rock” Johnson som tjänade drygt 1,1 miljarder kronor på sina insatser i “Jumanji: Welcome to the Jungle” och andra cineastiska verk.

På tredje plats kommer Robert Downey Jr som drar in sina stora pengar på Iron Man-filmerna. Han tjänade cirka 740 Mkr under perioden tidsperioden.