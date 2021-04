Sportbetting legaliseras i New York – öppning för svenska bolag

Delstaten New York legaliserar sportbetting på nätet. Det kan gynna svenska spelrelaterade bolag som Kindred och Kambi.

New Yorks guvernör Andrew Cuomo.

Efter intensiva förhandlingar i huvudstaden Albany under påskhelgen har delstaten New York till slut fått en budget för året, sex dagar efter att deadlinen passerades förra veckan. Det slutgiltiga godkännandet lär inte ske förrän på onsdagen, men eftersom Demokraterna kontrollerar båda kamrarna väntas hela paketet godkännas.

Trots att den federala staten pytsar in 12,5 miljarder dollar, 107,6 miljarder kronor, i coronastöd till New York i år pressades delstatens finanser av stora satsningar på bland annat utbildning och stöd till så väl hyresgäster som hyresvärdar, som drabbats hårt i pandemin.

Det beräknade budgetunderskottet var en faktor bakom att delstatens politiker röstade för att legalisera marijuana tidigare i år. I tisdagens budgetöverenskommelse legaliseras också sportbetting på nätet.

Så sent som vid årsskiftet var guvernören Andrew Cuomo fortfarande emot en legalisering. Men i januari gjorde han helt om och föreslog en modell där delstaten delar ut ett begränsat antal licenser med förhoppningen om att kunna maximera skattesatsen på bettingbolagens intäkter.

”Vi skriver kontrakt med dem och vi kommer att tjäna pengarna. Vi behöver inte casinona som en mellanhand”, sa Andrew Cuomo under en presskonferens tidigare i veckan.

Det är i grova drag den modell som i dag används i bland annat New Hampshire där delstaten får 51 procent av bruttointäkterna från onlinespel. Det står i bjärt kontrast till exempelvis New Jersey, som delat ut betydligt fler licenser men samlar in större skatteintäkter i absoluta termer enligt en sammanställning från organisationen NCSL som företräder USA:s lokala parlament.

Kritiker inom Demokraterna i New York som drivit frågan länge hade hellre velat se ett sådant upplägg med fler operatörer.

Några detaljer är ännu inte kända eftersom den faktiska budgetlagen fortfarande inte tryckts.

New York är USA:s fjärde mest befolkade delstat och väntas bli en av landets största bettingmarknader på sikt. Guvernörens stab beräknar att skatteintäkterna från onlinespellicenserna ska uppgå till över 4 miljarder kronor årligen på sikt.

Som Di tidigare rapporterat är sportboksleverantören Kambi ett av de svenska börsbolag som har mest att vinna på en legalisering av onlinespel i New York. Operatören Kindred KIND SDB 0% Dagens utveckling , som bland annat har verksamhet på andra sidan Hudsonfloden i New Jersey, kan också gynnas av förslaget.