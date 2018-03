Spice Girls kan vänta mångmiljonregn

Spice Girls återföreningsturné i USA under 2007-2008 var en bra affär. Gruppen drog in 29,5 miljoner dollar, motsvarande 244 miljoner kronor.

För pojkbandet Backstreet Boys del gav återföreningsturnén under 2005, "Never Gone" in motsvarande 104 miljoner kronor.

Även New Kids on the Block, som stod för enorma framgångar under sent 80-tal och tidigt 90-tal, har återförenats under en turné som gick av stapeln 2008. Den pågick till 2010 och genererade 383 miljoner kronor.

Bandet No Doubt, med sångerskan Gwen Stefani i spetsen, återförenades för ett antal sommarkonserter 2009. Spelningarna drog in 281 miljoner kronor.